Покупець готелю "Дніпро" пройшов перевірку Фонду держмайна

ТОВ "Смартленд" відповідає всім вимогам до покупця, прописаним в законодавстві України

ТОВ "Смартленд" відповідає всім вимогам до покупця, прописаним в законодавстві України

Фото: Facebook

Фонд державного майна затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю "Дніпро" компанії ТОВ "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі, пише Regionews.

Наш клієнт пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам до покупця, передбаченим законодавством України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, за законодавством, переможець не може бути громадянином держави-агресора. Якщо переможець купує готель за кредитні кошти, то мусить показати, хто їх надає. Компанія-кредитор також не може належати громадянину РФ.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.