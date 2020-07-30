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30 липня 2020, 20:54

Покупець готелю "Дніпро" пройшов перевірку Фонду держмайна

30 липня 2020, 20:54
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ТОВ "Смартленд" відповідає всім вимогам до покупця, прописаним в законодавстві України
ТОВ "Смартленд" відповідає всім вимогам до покупця, прописаним в законодавстві України
Фото: Facebook
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Фонд державного майна затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю "Дніпро" компанії ТОВ "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Про це повідомляє Національна Електронна Біржа - майданчик системи Прозорро.Продажі, пише Regionews.

Наш клієнт пройшов повну перевірку і відповідає всім вимогам до покупця, передбаченим законодавством України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, за законодавством, переможець не може бути громадянином держави-агресора. Якщо переможець купує готель за кредитні кошти, то мусить показати, хто їх надає. Компанія-кредитор також не може належати громадянину РФ.

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

Київ Фонд держмайна закон Дніпро продаж купівля готель
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