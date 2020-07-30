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30 липня 2020, 15:25 12

Вадим Рабинович купив музичний телеканал O-TV

30 липня 2020, 15:25 12
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Телеканал продали через майже 10-мільйонні борги
Телеканал продали через майже 10-мільйонні борги
Фото: Детектор медіа
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Народний депутат 8 скликання від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Бригинець продав свої корпоративні права на музичний телеканал O-TV депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Вадиму Рабиновичу за 2,8 млн грн.

Про це сам Бригинець повідомив 30 липня "Детектору медіа", пише RegioNews.

Згідно з сервісом OpenDataBot, нардеп від ОПЗЖ став власником 50% ТОВ "Музичний канал О-ТВ", якими володів Олександр Бригинець. Інші 50% компанії належать Андрію Альошину, помічнику на громадських засадах Вадима Рабиновича.

Бригинець розповів, що поки був у Верховні Раді, призначене його партнером керівництво призвело до того, що борги О-TV склали близько 10 млн грн.

Відповідно, треба було шукати інвестиції; що робити з каналом, щоб він не збанкрутував. Треба було шукати покупця, але для цього необхідна згода іншого партнера. Він не завжди виявляв згоду тому чи іншому покупцю, тим паче – їх не особливо багато в цей час. Але ми все ж таки знайшли можливість", – розповів він.

Бригинець уточнив, що кандидатуру Вадима Рабиновича узгодили "під обіцянку", що канал залишатиметься музичним, діятиме згідно з українським законодавством і транслюватиме українську музику.

Хоча те, що було раніше, мені не дуже подобалося. Адже керівництво не дуже просувало українську музику, але я як депутат не міг впливати на його діяльність", – додав Бригинець.

Нагадаємо, сьогодні проукраїнські активісти придбали подарункові сертифікати на покращені камери в СІЗО для Медведчука, Шарія, Бойка та Рабиновича.

телебачення музика ОПЗЖ нардеп продаж телеканал Вадим Рабінович
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