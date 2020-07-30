Покупатель гостиницы "Днепр" прошел проверку Фонда госимущества

ООО "Смартленд" отвечает всем требованиям к покупателю, прописанным в законодательстве Украины

ООО "Смартленд" отвечает всем требованиям к покупателю, прописанным в законодательстве Украины

Фото: Facebook

Фонд государственного имущества утвердил протокол о результатах электронного аукциона по продаже гостиницы "Днепр" компании ООО "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Об этом сообщает Национальная Электронная Биржа - площадка системы Прозорро.Продажи, пишет Regionews.

Наш клиент прошел полную проверку и отвечает всем требованиям к покупателя, предусмотренным законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, по законодательству, победитель не может быть гражданином государства-агрессора. Если победитель покупает отель за кредитные средства, то должен показать, кто их предоставляет. Компания-кредитор также не может принадлежать гражданину РФ.

Напомним, 15 июля гостиницу "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен. В аукционе приняли участие 29 желающих. Победило ООО "Смартленд".

Отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируется сделать большой киберспортивный проект.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельности" средств, после чего подписывается договор.