У Вишневому під Києвом сталася масова бійка зі стріляниною
Один з учасників інциденту отримав поранення в ногу
Один з учасників інциденту отримав поранення в ногу
У м. Вишневе на території стадіону поруч з парком Оріон два десятка невідомих осіб влаштували бійку зі стріляниною.
Про це пише RegioNews з посиланням на Київ Оперативний.
За попередньою інформацією, вогнепальне поранення отримав один із учасників ГО "Автопатруль Майдан". Наразі його здоров'ю загрози не має.
На місці працювали патрульна поліція, слідчо-оперативна група та декілька екіпажів лікарів.
Причини конфлікту досі з‘ясовують правоохоронці.
Фото 21+ Бійка із стріляниною у Вишневому Вчора у м. Вишневе на території стадіону (поряд з парком Оріон) між...Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 30 липня 2020 р.
Нагадаємо, 20 липня під багатоповерхівкою в Києві сталася бійка зі стріляниною.
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