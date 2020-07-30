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30 липня 2020, 16:20 2

У Вишневому під Києвом сталася масова бійка зі стріляниною

30 липня 2020, 16:20 2
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Один з учасників інциденту отримав поранення в ногу
Один з учасників інциденту отримав поранення в ногу
Фото з відкритих джерел
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У м. Вишневе на території стадіону поруч з парком Оріон два десятка невідомих осіб влаштували бійку зі стріляниною.

Про це пише RegioNews з посиланням на Київ Оперативний.

За попередньою інформацією, вогнепальне поранення отримав один із учасників ГО "Автопатруль Майдан". Наразі його здоров'ю загрози не має.

На місці працювали патрульна поліція, слідчо-оперативна група та декілька екіпажів лікарів.

Причини конфлікту досі з‘ясовують правоохоронці.

Фото 21+ Бійка із стріляниною у Вишневому Вчора у м. Вишневе на території стадіону (поряд з парком Оріон) між...

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 30 липня 2020 р.

Нагадаємо, 20 липня під багатоповерхівкою в Києві сталася бійка зі стріляниною.

Київ Київська область бійка стрілянина поранення поліція
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