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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 липня 2020, 18:35 4

В МВФ розповіли про умови співпраці з Україною після відставки Смолія

09 липня 2020, 18:35 4
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МВФ не хоче бачити в Україні безвідповідальну політика Нацбанку
МВФ не хоче бачити в Україні безвідповідальну політика Нацбанку
Фото: flickr
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Згідно із умовами, які прописані в програмі Stand-by України та МВФ, наша держава повинна зберегти незалежність Нацбанку, а також не відходити від принципів плаваючого валютного курсу.

Про це заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман виданню LIGA.net, передає RegioNews.

Програма базується на цих параметрах. Ми переконані, що модель управління центробанком і система управління монетарним і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України", - заявив Люнгман.

За його словами, центральний банк повинен бути незалежним.

Ми знаємо, що виважена грошово-кредитна, валютна та фінансова політика мають надзвичайно позитивний вплив на довгостроковий економічний розвиток. Але ми також знаємо, що іноді хороша політика непопулярна, а деякі політики прагнуть стимулювати швидке зростання", - зазначив він.

За словами представника МВФ, безвідповідальна політика центрального банку призводить до високої інфляції, нестабільного курсу валют, проблем у фінансовому секторі, а також до високого рівня безробіття.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

Виступаючи перед депутатами 3 липня, голова НБУ Яків Смолій заявив, що прийняв важке рішення про відставку через політичний тиск.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.

9 липня при в'їзді в селище, в якому проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі залишили труну і похоронні вінки.

МВФ Нацбанк Яків Смолій економіка НБУ курс валют
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