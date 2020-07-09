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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июля 2020, 18:35 4

В МВФ рассказали об условиях сотрудничества с Украиной после отставки Смолия

09 июля 2020, 18:35 4
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МВФ не хочет видеть в Украине безответственную политику Нацбанка
МВФ не хочет видеть в Украине безответственную политику Нацбанка
Фото: flickr
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Согласно условиям, которые прописаны в программе Stand-by Украины и МВФ, наше государство должно сохранить независимость Нацбанка, а также не отходить от принципов плавающего валютного курса.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман изданию LIGA.net, передает RegioNews.

Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - заявил Люнгман.

По его словам, центральный банк должен быть независимым.

Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - отметил он.

По словам представителя МВФ, безответственная политика центрального банка приводит к высокой инфляции, нестабильному курсу валют, проблемам в финансовом секторе, а также к высокому уровню безработицы.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

Выступая перед депутатами 3 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил, что принял тяжелое решение об отставке из-за политического давления.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отставка главы Нацбанка Якова Смолия не повлияла на отношения Украины с международными партнерами.

9 июля при въезде в поселок, в котором проживает Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и похоронные венки.

МВФ Нацбанк Яков Смолий экономика НБУ курс валют
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