Відставка Смолія: біля будинку ексголови Нацбанку залишили труну і вінки
При в'їзді в селище, в якому проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі залишили труну і похоронні вінки.
Як передає RegioNews, про подію повідомили в пресслужбі НБУ.
"У нас конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати зі звинуваченнями у всіх смертних гріхах та щось на кшталт погроз… Це мирна "акція" (читай – спектакль з поганим сценарієм) проти політики, посадовців та експосадовців… бінго! – Національного банку України", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку не виключають, що ця акція призначена для нового голови НБУ - щоб "був слухняним і не робив кроків, які не подобаються замовникам цього "екшену".
Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.
Виступаючи перед депутатами 3 липня, голова НБУ Яків Смолій заявив, що прийняв важке рішення про відставку через політичний тиск.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.