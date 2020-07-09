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09 липня 2020, 10:04 4

Відставка Смолія: біля будинку ексголови Нацбанку залишили труну і вінки

09 липня 2020, 10:04 4
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В НБУ припускають, що це може бути попередженням його наступникові
В НБУ припускають, що це може бути попередженням його наступникові
Фото: Facebook
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При в'їзді в селище, в якому проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі залишили труну і похоронні вінки.

Як передає RegioNews, про подію повідомили в пресслужбі НБУ.

"У нас конкурс – вгадай тему спектаклю по реквізиту. Участь беруть десять з плюсом похоронних вінків, труни, плакати зі звинуваченнями у всіх смертних гріхах та щось на кшталт погроз… Це мирна "акція" (читай – спектакль з поганим сценарієм) проти політики, посадовців та експосадовців… бінго! – Національного банку України", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку не виключають, що ця акція призначена для нового голови НБУ - щоб "був слухняним і не робив кроків, які не подобаються замовникам цього "екшену".

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

Виступаючи перед депутатами 3 липня, голова НБУ Яків Смолій заявив, що прийняв важке рішення про відставку через політичний тиск.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.

НБУ конфлікт економіка Нацбанк чиновники
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