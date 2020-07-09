Відставка Смолія: біля будинку ексголови Нацбанку залишили труну і вінки

В НБУ припускають, що це може бути попередженням його наступникові

В НБУ припускають, що це може бути попередженням його наступникові

Фото: Facebook

При в'їзді в селище, в якому проживає колишній голова Національного банку Яків Смолій, невідомі залишили труну і похоронні вінки.

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