Став відомий основний кандидат на посаду голови Нацбанку

Найбільші шанси зайняти високий пост у Сергія Круглика

Найбільші шанси зайняти високий пост у Сергія Круглика

Головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар назвав головного претендента на посаду голови Національного банку України. На його думку, найбільші шанси у Сергія Круглика, який понад 10 років очолював міжнародний департамент Нацбанку та курирував відносини з МВФ і Світовим банком.

Як передає Regionews, про це Кухар повідомив у коментарі "Українським новинам".

"Найбільші шанси мали Кирило Шевченко (голова "Укргазбанку") і Богдан Данилишин (Голова Ради НБУ). Однак Офіс Президента, в ході проведення консультацій з нашими західними партнерами у міжнародних фінансових організаціях, отримали різкі негативні відповіді по обох кандидатур. І зараз терміново обговорюються альтернативні кандидати", - повідомив Кухар.

Також він зазначив, що на посаду пропонувався глава "Райффайзенбанк-Аваль" Володимир Лавренчук, проте він, за інформацією Кухара, відмовився від посади.

Як зазначає економіст, на сьогоднішній день вибір звузився до трьох кандидатур, які заздалегідь мають повне схвалення Вашингтона: Дмитро Сологуб (член правління НБУ), Владислав Рашкован (працює заступником Директора групи країн на чолі з Голландією та Україною МВФ) і Сергій Круглик (очолював міжнародний департамент НБУ при чотирьох Голів банку).

"А враховуючи, що Рашкован прийшов в НБУ разом з Гонтаревою, і, по суті, отримав роботу у Вашингтоні, представляючи інтереси цієї команди, а Сологуб був членом правління і при Гонтаревій і при Смолію, відповідав і в НБУ за монетарну політику, особливо в останній рік, за яку був розкритикований і, по-суті, пішов у відставку Смолій, - публічно не обговорювався пресою Круглик – має найвищі шанси на успіх", - вважає Кухар.

На його думку, ситуація з консультаціями з МВФ і Світовим банком щодо кандидата на Голову НБУ зараз досить напружена і Офіс Президента буде однозначно вибирати ту кандидатуру, яка не стане причиною "зриву програми".

Круглик має бездоганну репутацію в міжнародних фінансових організаціях, я б навіть сказав кращою ніж у кого-небудь з українських банкірів, з одного боку, після 15 років роботи в Нацбанку пішов з нього внаслідок особистого конфлікту з Гонтаревою і Рашкованом. Тому, на мій погляд, - він ідеальний кандидат", - підсумував Кухар.

Довідка: Сергій Круглик працював на різних посадах в НБУ і МЗС з 1993 по 2016 рік. У 2000 році був Представником України в Паризькому клубі кредиторів під час реструктуризації українського зовнішнього боргу.

Більше 10 років очолював міжнародний департамент і департамент міжнародних банківських зв'язків НБУ.

Протягом 25 років як представник від України брав участь у найбільшій кількості щорічних самітів центральних банкірів, організовуваних МВФ і Світовим банком. Володіє великими особистими зв'язками в міжнародній банківській сфері.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.