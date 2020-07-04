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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 12:02 1

Відставка Смолія ніяк не вплине на співпрацю України та МВФ - Шмигаль

04 липня 2020, 12:02 1
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Україна продовжить співпрацю із Міжнародним валютним фондом
Україна продовжить співпрацю із Міжнародним валютним фондом
Фото: Кабмін
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Україна продовжить співпрацю з МВФ та Європейським союзом, і відставка голови Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини нашої держави із міжнародними партнерами.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews.

МВФ відреагував напружено, але стримано. Ми продовжуємо співпрацю. Міністр фінансів мав розмову з МВФ вчора. У п’ятницю я спілкувався з віце-президентом Єврокомісії. Вже найближчим часом ми сподіваємося підписати з ЄС меморандум про надання чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Кабмін конструктивно працював та продовжить працювати з керівництвом НБУ, і запевнив, що зміна голови Національного банку не вплине на стабільність гривні.

На спільних нарадах ми розробляли економічну політику щодо виходу з кризи. І результатом цієї роботи стало поступове зниження облікової ставки НБУ до 6%. Підкреслю, законодавство України виписано так, що заміна особистості керівника Нацбанку не вплине на стабільність національної валюти", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

Кабмін МВФ Деніс Шмигаль Нацбанк Яків Смолій
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