Відставка Смолія: Яценюк не претендує на посаду голови Нацбанку

Про це повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, передає RegioNews.

Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ", - написала вона і додала, що категорично спростовує спекуляції на цю тему.