Відставка Смолія: Яценюк не претендує на посаду голови Нацбанку
Прес-секретар Арсенія Яценюка спростувала чутки
Прес-секретар Арсенія Яценюка спростувала чутки
Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не розглядав і не буде розглядати можливість стати головою Національного банку України.
Про це повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, передає RegioNews.
Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ", - написала вона і додала, що категорично спростовує спекуляції на цю тему.
Знову понеслися чуйні і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ. Як прессекретар...Опубліковано Ольгою Лаппо Неділя, 5 липня 2020 р.
Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.
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