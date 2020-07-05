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05 липня 2020, 15:30 3

Відставка Смолія: Яценюк не претендує на посаду голови Нацбанку

05 липня 2020, 15:30 3
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Прес-секретар Арсенія Яценюка спростувала чутки
Прес-секретар Арсенія Яценюка спростувала чутки
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Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не розглядав і не буде розглядати можливість стати головою Національного банку України.

Про це повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо, передає RegioNews.

Знову понеслися чутки і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ", - написала вона і додала, що категорично спростовує спекуляції на цю тему.

Знову понеслися чуйні і посипалися "заказухи" про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ. Як прессекретар...

Опубліковано Ольгою Лаппо Неділя, 5 липня 2020 р.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.

НБУ відставка Арсеній Яценюк Кандидат Яків Смолій
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