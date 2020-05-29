Кабмін визначив галузі з найбільшим падінням економіки через коронавірус
У другому кварталі 2020 року найбільше падіння виробництва і надання послуг в Україні очікується в таких сферах економіки, як: туризм (-82%), освіта та культура (-70%), промисловість (-40%), торгівля (-31%), професійні та адміністративні послуги (-27%) і вантажних і пасажирських перевезеннях (-24%).
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані в держпрограмі стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19.
Наголошується, що падіння показників не очікується в сільському господарстві, державному управлінні та обороні. Також очікується зростання надання послуг у сфері охорони здоров'я на 22%.
У цілому, в 2020 році Кабмін допускає падіння валового внутрішнього продукту на 4-8% порівняно з 2019 роком.
"За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. У свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком. Прогнозоване падіння економіки України є наслідком глобальних шоків: несприятлива ситуація на важливих для України сировинних ринках, закриття товарних ринків для українських експортерів, зміна глобальних виробничих ланцюжків", - йдеться в повідомленні уряду.
Зазначено, що в результаті, за прогнозами НБУ, Україна в 2020 році може зіткнутися з падінням експорту на 10%, імпорту на 14,5%, розширенням дефіциту бюджету на 8% ВВП і зростанням рівня безробіття до 9,5%.
Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України презентував Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19. Метою програми є впровадження комплексної системи заходів для стабілізації і сталого розвитку економіки України, зростання зайнятості населення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на Міністерство енергетики і постановив утворити Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.
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