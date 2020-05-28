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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 21:20 5

Кабмін виділив майже 1 млрд грн на закупівлю "швидких"

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28 травня 2020, 21:20 5
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За словами прем'єр-міністра, потрібно бути готовими до нових хвиль епідемії
Фото: КМУ
За словами прем'єр-міністра, потрібно бути готовими до нових хвиль епідемії

Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення майже 1 млрд грн на закупівлю автомобілів "швидкої допомоги".

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі зі працівниками Білоцерківський станції екстреної медичної допомоги, передає RegioNews.

Під час візиту Денис Шмигаль запевнив медиків, що Уряд веде роботу із забезпеченням медичних закладів необхідною технікою, обладнанням та відповідною оплатою праці.

Він проінформував присутніх, що Кабмін прагне в найшвидший термін забезпечити доплати 300% від зарплати всім медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на СOVID-19.

Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ через прямі угоди з медзакладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписані, а по екстреній медицині – всі 100% угод. Тому в подальшому виплати мають бути вчасними", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що вже кілька днів поспіль спостерігаються оптимістичні показники.

Хотілося б таку динаміку зберегти і в подальшому, але ніхто не виключає, що буде і друга хвиля, і третя. Тому треба бути готовими", - сказав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що в країні не будуть підвищувати комунальні платежі на тлі кризи, викликаної коронавірусом, а чутки про зростання тарифів є недостовірними.


Деніс Шмигаль Київська область медицина Кабмін швидка допомога
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