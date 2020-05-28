Україна готує до відкриття 66 пунктів пропуску на державному кордоні
Кабінет міністрів оприлюднив постанову про відкриття ще 66 пунктів пропуску на кордоні із Молдовою та країнами Євросоюзу.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
За словами спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, українська сторона вже поінформувала іноземних партнерів про можливі зміни і кількість пунктів пропуску, щоб прикордонники сусідніх країн могли врахувати цю інформацію.
Він уточнив, що відкриття пунктів пропуску з українського боку не означає, що пропуск відразу відновиться. Із їхнім повним переліком можна ознайомитися на сайті Кабміну.
Пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю залишаються закритими для пішого переходу.
Нагадаємо, із 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі. Також сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія запровадили тимчасове обмеження на в'їзд.
З 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.
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