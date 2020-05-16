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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 травня 2020, 11:54 22

Польща та Україна відновили роботу пункту пропуску "Шегині"

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16 травня 2020, 11:54 22
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Це єдиний пункт пропуску на кордоні з Польщею, де обладнаний піший перехід
Фото: ДПСУ
Це єдиний пункт пропуску на кордоні з Польщею, де обладнаний піший перехід

З 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Відповідне рішення було прийняте Кабміном ще 13 травня. Відомо, що станом на 8 годину ранку 16 травня через кордон було пропущено майже 400 осіб, всім громадянам було проведено температурний скринінг.

Наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено. До введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі наголошують, що для осіб, які прибули в Україну, передбачено двотижневий карантин. Однак іноземці потрапити в україну не можуть.

Обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжною Стороною введені додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину", - зазначають в службі.

Крім пішохідного пункту в "Шегині", кордон з Польщею можна перетнути на автомобілях в пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".

Нагадаємо, із 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі. Також сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія запровадили тимчасове обмеження на в'їзд.


коронавірус Кабмін карантин кордон Польща
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