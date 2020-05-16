Польща та Україна відновили роботу пункту пропуску "Шегині"

Це єдиний пункт пропуску на кордоні з Польщею, де обладнаний піший перехід

Фото: ДПСУ

Це єдиний пункт пропуску на кордоні з Польщею, де обладнаний піший перехід

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Відповідне рішення було прийняте Кабміном ще 13 травня. Відомо, що станом на 8 годину ранку 16 травня через кордон було пропущено майже 400 осіб, всім громадянам було проведено температурний скринінг.

Наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено. До введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі наголошують, що для осіб, які прибули в Україну, передбачено двотижневий карантин. Однак іноземці потрапити в україну не можуть.

Обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжною Стороною введені додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину", - зазначають в службі.

Крім пішохідного пункту в "Шегині", кордон з Польщею можна перетнути на автомобілях в пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".

Нагадаємо, із 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі. Також сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія запровадили тимчасове обмеження на в'їзд.