Польща та Україна відновили роботу пункту пропуску "Шегині"
З 16 травня, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів, відновлює роботу пункт пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.
Відповідне рішення було прийняте Кабміном ще 13 травня. Відомо, що станом на 8 годину ранку 16 травня через кордон було пропущено майже 400 осіб, всім громадянам було проведено температурний скринінг.
Наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено. До введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
У прикордонній службі наголошують, що для осіб, які прибули в Україну, передбачено двотижневий карантин. Однак іноземці потрапити в україну не можуть.
Обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжною Стороною введені додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину", - зазначають в службі.
Крім пішохідного пункту в "Шегині", кордон з Польщею можна перетнути на автомобілях в пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".
Нагадаємо, із 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі. Також сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія запровадили тимчасове обмеження на в'їзд.
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