10:50  28 травня
Мустафа Джемілєв готується подати позов до Європейського суду
09:44  28 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 477 нових випадків
14:55  28 травня
Найбагатшими людьми України є Ахметов, Пінчук і Порошенко – Forbes
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 14:57 6

Разумков дозволив журналістам відвідувати сесійну залу парламенту

Читайте также
на русском языке
28 травня 2020, 14:57 6
Читайте также на русском языке
Після запровадження карантину роботу ЗМІ у Верховній Раді суттєво обмежили
Фото: flickr
Після запровадження карантину роботу ЗМІ у Верховній Раді суттєво обмежили

Спікер парламенту Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", яке регулює роботу представників ЗМІ у будівлі парламенту.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.

Згідно із текстом розпорядження, журналістам, операторам і фотокореспондентам засобів масової інформації дозволяється присутність у Верховній Раді, зокрема у пресцентрі, а також по одному оператору/фотокореспонденту від конкретного видання у ложі преси зали засідань парламенту.

Їх загальна кількість у цій ложі не може перевищувати 30 осіб", – йдеться у повідомленні.

Раніше, після запровадження карантинних заходів, представників ЗМІ допускали лише до пресцентру Ради. Їм обмежувався доступ і до кулуарів, де відбувалися брифінги депутатів та неформальне спілкування із ЗМІ.

Нагадаємо, 20 травня уся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію після того, як захворів один з її депутатів Олег Мейдич. Також Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу до 2 червня.


карантин Верховна Рада журналісти депутат Дмитро Разумков
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Львівську "Самопоміч" покинули одразу п`ять депутатів
28 травня 2020, 13:24
"Музичний" протест у Чернівцях: ресторатори вимагали дозволу працювати
28 травня 2020, 13:08
В Україні повернуть техогляд
28 травня 2020, 11:33
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
27 травня 2020, 21:57
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »