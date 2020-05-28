Разумков дозволив журналістам відвідувати сесійну залу парламенту
Спікер парламенту Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби", яке регулює роботу представників ЗМІ у будівлі парламенту.
Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради України, передає RegioNews.
Згідно із текстом розпорядження, журналістам, операторам і фотокореспондентам засобів масової інформації дозволяється присутність у Верховній Раді, зокрема у пресцентрі, а також по одному оператору/фотокореспонденту від конкретного видання у ложі преси зали засідань парламенту.
Їх загальна кількість у цій ложі не може перевищувати 30 осіб", – йдеться у повідомленні.
Раніше, після запровадження карантинних заходів, представників ЗМІ допускали лише до пресцентру Ради. Їм обмежувався доступ і до кулуарів, де відбувалися брифінги депутатів та неформальне спілкування із ЗМІ.
Нагадаємо, 20 травня уся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію після того, як захворів один з її депутатів Олег Мейдич. Також Верховна Рада скасувала всі засідання через спалах коронавірусу до 2 червня.
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