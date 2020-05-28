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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 травня 2020, 15:47 4

У Києві свято "останнього дзвоника” проведуть онлайн

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28 травня 2020, 15:47 4
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Традиційний урочистий формат святкування пройде в ефірі телеканалу "Київ"
Фото: flickr
Традиційний урочистий формат святкування пройде в ефірі телеканалу "Київ"

Святкування дня "Останнього дзвоника – 2020" у Києві через карантинні обмеження відбудеться 29 травня в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника – 2020" організували онлайн на телеканалі "Київ", - йдеться в повідомленні.

В КМДА уточнили, що в ефірі телеканалу заплановані привітання випускникам та учням, а також спеціальна святкова програма.

Крім того, на телеканалі "Київ" упродовж дня транслюватимуть спеціальні програми, присвячені цьому святу.

Нагадаємо, святкування Дня Києва 31 травня у зв'язку із карантинними заходами пройде в форматі онлайн.


Київ школи свято карантин КМДА
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