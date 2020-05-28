"Укрзалізниця" відновлює роботу електричок у 10 областях

Перелік поїздів найближчим часом з'явиться на сайтах філій підприємства

Фото: flickr

Перелік поїздів найближчим часом з'явиться на сайтах філій підприємства

З 1 червня у 10 областях України в рамках першого етапу відновлення курсування приміських поїздів на маршрути вийдуть 214 електричок.

Про це у Facebook повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає RegioNews.

Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення. На сьогодні УЗ отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок", - повідомив Юрик.

За його словами, рішення про послаблення карантину з 1 червня в компанії отримали від Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської, та Хмельницької областей.

Він нагадав, що пасажири мають дотримуватись усіх заходів безпеки та соціального дистанціювання.

Перелік приміських поїздів, які відновлять рух з 1 червня, найближчим часом з'явиться на офіційних сайтах регіональних філій Укрзалізниці", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.