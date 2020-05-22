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22 травня 2020, 09:58 11

Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції

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22 травня 2020, 09:58 11
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За минулу добу COVID-19 виявили у 442 осіб
pixabay.com
За минулу добу COVID-19 виявили у 442 осіб

В Україні на ранок 22 травня загальна кількість хворих вірусом становить 20 148 осіб. З них 1 434 дитини та 3 907 медпрацівників. При цьому в цілому одужали 6585 осіб, померли 588 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

За добу захворіли 442 людини. З них 29 дітей і 74 медпрацівника. Госпіталізовано 127 чоловік, також зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужали 358 осіб", - йдеться в повідомленні.

На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей і 3190 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей і 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медика.

За добу COVID-19 було зареєстровано у Львівській області - 65, Чернівецькій області - 63 і в Києві - 47.

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл. - 824 (441 одужав);
  • Волинська обл. - 740 (177 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 859 (176 одужали);
  • Донецька обл. - 141 (57 одужали);
  • Житомирська обл. - 607 (273 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1003 (255 одужали);
  • Запорізька обл. - 401 (221 одужав);
  • Івано-Франківська обл. - 1268 (596 одужали);
  • Київ - 2522 (338 одужали);
  • Київська обл. - 1344 (262 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 460 (344 одужали);
  • Луганська обл. - 43 (33 одужали);
  • Львівська обл. - 1240 (250 одужали);
  • Миколаївська обл. - 277 (109 одужали);
  • Одеська обл. - 814 (106 одужали);
  • Полтавська обл. - 266 (218 одужали);
  • Рівненська обл. - 1323 (453 одужали);
  • Сумська обл. - 166 (106 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1105 (720 одужали);
  • Харківська обл. - 866 (208 одужали);
  • Херсонська обл. - 173 (133 одужали);
  • Хмельницька обл. - 299 (89 одужали);
  • Черкаська обл. - 383 (227 одужали);
  • Чернівецька обл. - 2905 (752 одужали);
  • Чернігівська обл. - 119 (41 одужав).

Всього в Україні досліджено понад 267 тис. зразків методом ПЛР. За останню добу було зроблено 8923 таких дослідження.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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