Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції
В Україні на ранок 22 травня загальна кількість хворих вірусом становить 20 148 осіб. З них 1 434 дитини та 3 907 медпрацівників. При цьому в цілому одужали 6585 осіб, померли 588 осіб.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.
За добу захворіли 442 людини. З них 29 дітей і 74 медпрацівника. Госпіталізовано 127 чоловік, також зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужали 358 осіб", - йдеться в повідомленні.
На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей і 3190 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей і 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медика.
За добу COVID-19 було зареєстровано у Львівській області - 65, Чернівецькій області - 63 і в Києві - 47.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл. - 824 (441 одужав);
- Волинська обл. - 740 (177 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 859 (176 одужали);
- Донецька обл. - 141 (57 одужали);
- Житомирська обл. - 607 (273 одужали);
- Закарпатська обл. - 1003 (255 одужали);
- Запорізька обл. - 401 (221 одужав);
- Івано-Франківська обл. - 1268 (596 одужали);
- Київ - 2522 (338 одужали);
- Київська обл. - 1344 (262 одужали);
- Кіровоградська обл. - 460 (344 одужали);
- Луганська обл. - 43 (33 одужали);
- Львівська обл. - 1240 (250 одужали);
- Миколаївська обл. - 277 (109 одужали);
- Одеська обл. - 814 (106 одужали);
- Полтавська обл. - 266 (218 одужали);
- Рівненська обл. - 1323 (453 одужали);
- Сумська обл. - 166 (106 одужали);
- Тернопільська обл. - 1105 (720 одужали);
- Харківська обл. - 866 (208 одужали);
- Херсонська обл. - 173 (133 одужали);
- Хмельницька обл. - 299 (89 одужали);
- Черкаська обл. - 383 (227 одужали);
- Чернівецька обл. - 2905 (752 одужали);
- Чернігівська обл. - 119 (41 одужав).
Всього в Україні досліджено понад 267 тис. зразків методом ПЛР. За останню добу було зроблено 8923 таких дослідження.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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