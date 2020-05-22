Коронавірус в Україні: вже зафіксовано понад 20 тисяч випадків інфекції

За минулу добу COVID-19 виявили у 442 осіб

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За минулу добу COVID-19 виявили у 442 осіб

В Україні на ранок 22 травня загальна кількість хворих вірусом становить 20 148 осіб. З них 1 434 дитини та 3 907 медпрацівників. При цьому в цілому одужали 6585 осіб, померли 588 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

За добу захворіли 442 людини. З них 29 дітей і 74 медпрацівника. Госпіталізовано 127 чоловік, також зафіксовано 9 летальних випадків. При цьому одужали 358 осіб", - йдеться в повідомленні.

На амбулаторному лікуванні 13 816 пацієнтів, з них 1186 дітей і 3190 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 6332 осіб, з них 248 дітей і 717 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, у тому числі одна дитина і 22 медика.

За добу COVID-19 було зареєстровано у Львівській області - 65, Чернівецькій області - 63 і в Києві - 47.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл. - 824 (441 одужав);

Волинська обл. - 740 (177 одужали);

Дніпропетровська обл. - 859 (176 одужали);

Донецька обл. - 141 (57 одужали);

Житомирська обл. - 607 (273 одужали);

Закарпатська обл. - 1003 (255 одужали);

Запорізька обл. - 401 (221 одужав);

Івано-Франківська обл. - 1268 (596 одужали);

Київ - 2522 (338 одужали);

Київська обл. - 1344 (262 одужали);

Кіровоградська обл. - 460 (344 одужали);

Луганська обл. - 43 (33 одужали);

Львівська обл. - 1240 (250 одужали);

Миколаївська обл. - 277 (109 одужали);

Одеська обл. - 814 (106 одужали);

Полтавська обл. - 266 (218 одужали);

Рівненська обл. - 1323 (453 одужали);

Сумська обл. - 166 (106 одужали);

Тернопільська обл. - 1105 (720 одужали);

Харківська обл. - 866 (208 одужали);

Херсонська обл. - 173 (133 одужали);

Хмельницька обл. - 299 (89 одужали);

Черкаська обл. - 383 (227 одужали);

Чернівецька обл. - 2905 (752 одужали);

Чернігівська обл. - 119 (41 одужав).

Всього в Україні досліджено понад 267 тис. зразків методом ПЛР. За останню добу було зроблено 8923 таких дослідження.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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