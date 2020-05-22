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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 мая 2020, 16:35 2

15 работников Хмельницкой АЭС заболели COVID-19

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22 мая 2020, 16:35 2
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Проводится тестирование всех контактных лиц, чтобы не допустить распространения вируса
Фото: flickr
Проводится тестирование всех контактных лиц, чтобы не допустить распространения вируса

На Хмельницкой АЭС подтверждено 15 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлен один новый случай коронавируса среди персонала.

Об этом сообщает пресс-служба станции, передает RegioNews.

В настоящее время на территории станции продолжается тестирование контактных лиц и осуществляются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Центра первичной медико-санитарной помощи города Нетешин, на больничных отпусках с болезнью ОРВИ находится 9 человек из персонала станции.

На территории Нетешинской территориальной общины подтверждено 64 случая коронавируса, кроме 15 работников станции заболели двое медиков. Еще 117 человек находятся на самоизоляции.

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Напомним, в Украине на утро 22 мая общее количество больных вирусом составляет 20 148 человек. Из них 1 434 ребенка и 3 907 медработников.


коронавирус карантин станция Хмельницкая область АЭС
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