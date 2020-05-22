15 работников Хмельницкой АЭС заболели COVID-19
На Хмельницкой АЭС подтверждено 15 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлен один новый случай коронавируса среди персонала.
Об этом сообщает пресс-служба станции, передает RegioNews.
В настоящее время на территории станции продолжается тестирование контактных лиц и осуществляются все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.
По информации Центра первичной медико-санитарной помощи города Нетешин, на больничных отпусках с болезнью ОРВИ находится 9 человек из персонала станции.
На территории Нетешинской территориальной общины подтверждено 64 случая коронавируса, кроме 15 работников станции заболели двое медиков. Еще 117 человек находятся на самоизоляции.
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Напомним, в Украине на утро 22 мая общее количество больных вирусом составляет 20 148 человек. Из них 1 434 ребенка и 3 907 медработников.
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