Коронавірус в Україні: 16425 хворих, за добу 402 нові випадки

Всього в Україні проведено 192 247 тестів на наявність вірусу

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Всього в Україні проведено 192 247 тестів на наявність вірусу

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 травня в Україні підтверджено 16425 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу зафіксовано 402 нові випадки захворювання, з них 25 у дітей та 94 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 174 особи. Одужали за добу 343 особи, померли 14 осіб.

Хворобу підтверджено у 1130 дітей та 3 208 медиків. Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР, за останню добу проведено 7239 тестувань.

На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Від початку епідемії в Україні 439 хворих померли, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 716 пацієнти вже одужали, зокрема 935 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Станом на ранок 13 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19.

Київ. 13 травня у Києві підтверджено 1960 випадків Covid-19, за добу кількість хворих збільшилася на 30 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 169 осіб, за минулу добу одужала 31 особа.

Чернівецька область. За минулу добу офіційно підтверджено ще 48 випадків коронавірусу, загальна чисельність інфікованих складає 2444 осіб.

Київська область. Станом на 13 травня офіційно підтверджено 1049 випадків захворювання, з них 93 дитини та 170 медпрацівників. На стаціонарному лікуванні перебувають 190 осіб, на самоізоляції - 859 осіб. Одужали 179 осіб, зокрема 17 дітей. За час пандемії померло 24 особи. За добу зафіксовано 26 нових випадків інфікування і 2 летальні випадки.

Львівська область. Загалом у області 870 хворих коронавірусом, з них 22 — летальні. 168 осіб одужали. За добу виявлено 45 нових випадків. За весь період карантину госпіталізовано 497 осіб. Зараз у лікарні перебуває 161 особа, з них в реанімації — 10 хворих, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 870 осіб, 22 людей померло. 168 пацієнтів одужало. За минулу добу лабораторні центри міста провели 308 ПЛР-тестів, з яких 45 — позитивні, з них 30 - мешканці Львова.

Житомирська область. Загальна чисельність інфікувань в області становить 530 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 183 людини, в Коростені – 99 та в Бердичеві – 92. За добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 5 осіб, 23 повторних проби вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі. Загалом у області одужали 67 осіб, із них 13 за минулу добу.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.