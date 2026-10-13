На Кіровоградщині жінка отримала $10 тисяч за обіцянку закрити кримінальну справу

Фото: прокуратура Кіровоградської області

На Кіровоградщині 44-річній жінці повідомили про підозру в одержанні 10 тисяч доларів за обіцяний вплив на працівника поліції, який нібито мав закрити кримінальне провадження щодо її знайомої

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, підозрювана дізналася, що її знайомій загрожує кримінальна відповідальність через підроблену медичну довідку. Вона запропонувала допомогти "вирішити питання", запевняючи, що має знайомого в поліції та може вплинути на його рішення.

Спочатку жінка отримала 3 тисячі доларів від доньки знайомої під час зустрічі у квартирі в Кропивницькому. Згодом вона зажадала решту суми — ще 7 тисяч доларів, які отримала від самої знайомої в селищі Олександрівка.

Під час обох зустрічей підозрювана стверджувала, що гроші призначені для впливу на поліцейського, аби він закрив кримінальне провадження, а її знайома уникнула відповідальності.

За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.