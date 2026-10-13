На Кіровоградщині жінка отримала $10 тисяч за обіцянку закрити кримінальну справу
На Кіровоградщині 44-річній жінці повідомили про підозру в одержанні 10 тисяч доларів за обіцяний вплив на працівника поліції, який нібито мав закрити кримінальне провадження щодо її знайомої
Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.
За даними слідства, підозрювана дізналася, що її знайомій загрожує кримінальна відповідальність через підроблену медичну довідку. Вона запропонувала допомогти "вирішити питання", запевняючи, що має знайомого в поліції та може вплинути на його рішення.
Спочатку жінка отримала 3 тисячі доларів від доньки знайомої під час зустрічі у квартирі в Кропивницькому. Згодом вона зажадала решту суми — ще 7 тисяч доларів, які отримала від самої знайомої в селищі Олександрівка.
Під час обох зустрічей підозрювана стверджувала, що гроші призначені для впливу на поліцейського, аби він закрив кримінальне провадження, а її знайома уникнула відповідальності.
За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
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