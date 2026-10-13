Сирський заявив, що через закупівлі Федорова на фронті виникав дефіцит озброєння

Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про розбіжності з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим щодо закупівель озброєння для армії

Про це Сирський розповів в інтерв’ю BBC News Україна, передає RegioNews .

За словами колишнього головнокомандувача, потреби армії визначає Генеральний штаб на підставі заявок від військових підрозділів.

Під час планування закупівель враховують тенденції застосування озброєння, його ефективність і необхідність для війська. На основі цих даних формують плани закупівель і фінансування.

Однак, як стверджує Сирський, під час закупівель не завжди враховували ці потреби.

"Так от, проблема була в тому, що якраз міністр оборони проводив закупівлю певних видів озброєння, в першу чергу дронів, і віддавав перевагу певним видам цих дронів, ігноруючи потреби армії, які надавались Генеральним штабом", — заявив Олександр Сирський.

Він зазначив, що через дисбаланс між закупівлями та реальними потребами військ виникали проблеми із забезпеченням різними видами озброєння та техніки. Зокрема, за його словами, це стосувалося наземних роботизованих платформ і далекобійних боєприпасів для артилерії.

"Ми постачали п’ять-шість відсотків, це стосувалось далекобійних боєприпасів, наприклад для артилерії. Тобто от в цьому була проблема. Звичайно, це питання розглядалося на ставках, от в чому в нас були непорозуміння", — пояснив Сирський.

Він наголосив, що проблема полягала не в закупівлі безпілотників як такій, а в нерівномірному розподілі коштів між різними напрямами забезпечення армії.

За його словами, фінансування має передбачати синхронні закупівлі всіх видів озброєння та техніки, необхідних військам.

Сирський стверджує, що Федоров самостійно визначав пріоритети фінансування, через що деякі потреби залишалися незабезпеченими.

"А він (ексміністр оборони Михайло Федоров — ред.) робив такий перекіс, тобто він вважав, що він краще знає наші потреби, що можна не звертати уваги на наші потреби, і він фінансував, наприклад, дрони на весь рік. А закупка, наприклад, тих же НРК або інших зазначених видів, вона не проводилась, і виходив дефіцит", — сказав колишній головнокомандувач.

За словами Сирського, фронту потрібне збалансоване забезпечення. Окрім безпілотників, військовим необхідні наземні роботизовані комплекси, пікапи, мотоцикли, квадроцикли, багі та інші засоби. Він також зауважив, що закупівлі й постачання потребують часу, оскільки між виділенням фінансування та виробництвом техніки виникає затримка.

Крім того, Сирський заявив, що проблеми виникали й із постачанням самих дронів, які не надходили у повному обсязі.

"От суть проблеми була — не враховувалися інтереси військ, от конфліктна ситуація в чому була", — підсумував він.

Окремо колишній головнокомандувач прокоментував заяви Федорова про нібито ультиматуми, які передували кадровим рішенням. Сирський заперечив, що висував такі вимоги, і зазначив, що в той час перебував на фронті.

"Та ні, ніяких, я взагалі на фронті в цей час був. Я дізнався, коли він сказав, що я якісь там ультиматуми робив, я якраз перебував на Лиманському напрямку і був на командному пункті однієї з бригад, коли я це почув", — розповів Сирський.

Коментуючи слова президента Володимира Зеленського про розподіл відповідальності між військовим командуванням і Міністерством оборони, Сирський заявив, що вже пояснив причини непорозумінь і не має наміру повертатися до цієї теми.

Водночас він наголосив, що рішення про звільнення належить до повноважень президента.

"Право звільняти з посади — це право Президента, він прийняв відповідне рішення. Його рішення абсолютно в межах його повноважень", — сказав колишній головнокомандувач.

Сирський також прокоментував протести, які почалися після звільнення Федорова. Серед вимог учасників було й звільнення самого Сирського. За його словами, тоді він перебував на фронті й не розумів, чому ситуацію пояснювали конфліктами та ультиматумами.

"Це рішення Президента, його повноваження, він звільняє з посади, я ж не виводив людей на вулиці. Я отримував рішення Президента, він переговорив, зрозуміло все. Тобто кожний повинен мати свою гідність. І розуміння", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

Як відомо, звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди.