Прикордонники дронами накрили російські гармати

Фото: ДПСУ

Українські військові показали свіжі кадри з фронту. Прикордонники "викурювали" росіян з підземних укриттів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Кадри були зроблені на Південному напрямку. Українські військові дронами атакували 14 позицій росіян, де ворог ховався у підземних укриттях. Також військові знищили гармату, квадроцикл і три камери спостереження росіян.

"ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невіддільною складовою Сил оборони України", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.