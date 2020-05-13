У Чернівцях погодили послаблення карантину незважаючи на обласну комісію

Чернівецька міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу салонів краси, перукарень, стоматологів та майстерень

Чернівецька міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу салонів краси, перукарень, стоматологів та майстерень

Сьогодні на засіданні комісії чернівецької міської ради з ТЕБ та НС дозволили працювати перукарям, стоматологам, ательє та майстерням, а також зняли заборону на відвідування кладовищ. Крім того, представники міської влади Чернівців звертатимуться до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням дозволити роботу промислових магазинів та ринків.

Про рішення комісії поінформував міський голова Чернівців Олексій Каспрук, пише RegioNews.

Зі слів Каспрука, постанова Кабміну дозволяє магазинам промислових товарів, в тому числі, розташованим на ринках і в торгово-розважальних центрах, працювати на доставку та виніс.

Головною проблемою стаціонарної роботи промислових ринків та магазинів є те, що вірус передається через поверхні, тому не зовсім зрозуміло, як кілька покупців зможуть міряти один і той самий одяг та взуття.

Ігор Маслянчук, директор найбільшого речового ринку Буковини - Калинівського, переконував, що підприємство готове запрацювати вже завтра. На ринку є достатня кількість засобів захисту і можливість проводити постійну дезінфекцію. Температурний скринінг проводять і зараз для працівників, продавців і відвідувачів продуктового сектору.

Крім того, як повідомив секретар Чернівецької міської ради Василь Продан на своїй сторінці у Facebook, керівники всіх фракцій міської ради звернулись до голови обласної комісії ТЕБ та НС про передачу права встановлювати/знімати карантинні обмеження через коронавірус органу місцевого самоврядування.

Керівники всіх фракцій міської ради звернулись до голови обласної комісії ТЕБ та НС про передачу права... Опубліковано Василем Проданом Вівторок, 12 травня 2020 р.

В різних населених пунктах області ситуація різна. Тому рішення щодо Чернівців ми маємо приймати саме Чернівецькою міською радою", - йдеться у повідомленні.

Обласна влада Чернівців поки що не відреагувала на заяву представників депутатського корпусу міської ради.

Нагадаємо, через складну епідситуацію в Чернівецькій області з 11 травня запровадили адаптивний карантин, залишивши в силі більшість обмежень.

Буковина досі залишається лідером за кількістю інфікованих COVID-19 та кількістю померлих від недуги. Лише за минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 48 нових випадків інфікування та 6 смертей.

За минулу добу (12.05.2020) в області було зафіксовано 48 нових випадків COVID-19 Географія поширення нових... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 13 травня 2020 р.

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