На Полтавщині розслідують смерть 15-річного хлопця

Фото: Національна поліція

У Полтавській області помер 15-річний хлопець. Медики боролись за його життя

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Напередодні 15-річного підлітка госпіталізували з ознаками отруєння. На жаль, врятувати його життя не вдалось: хлопець помер у лікарні.

"Правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема причини та обставини виникнення інтоксикації", -кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині загинув 15-річний хлопець. Він впав з четвертого поверху.