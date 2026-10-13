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Правоохоронці повідомили про підозру лікарю-анестезіологу приватної клініки через неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті п'ятирічної дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Трагедія сталася у листопаді минулого року, коли мати привезла сина до стоматології для лікування множинного карієсу під загальною анестезією зі штучною вентиляцією легень. Першу процедуру у грудні провели без ускладнень, проте на початку січня під час наступного сеансу у дитини сталася зупинка кровообігу. "Швидкою" хлопчика доставили до обласної дитячої лікарні, де він помер за кілька тижнів.

Як показала судмедекспертиза, смерть настала внаслідок аноксичного ураження головного мозку. Слідство встановило, що анестезіолог не запобіг потраплянню рідини та залишків матеріалів у дихальні шляхи пацієнта, не забезпечив належного контролю за диханням і моніторингу рівня вуглекислого газу, а також несвоєчасно виявив причину зупинки серця.

Дії медика кваліфіковані за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. 30-річному фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

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