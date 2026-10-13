Ворожа атака на Павлоград: спалахнула пожежа, є жертви
Увечері 13 жовтня російські війська атакували безпілотниками Павлоград на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.
У середмісті через атаку спалахнула пожежа. На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, упродовж 13 жовтня ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини. Пошкоджені будинки та інфраструктура, дістали поранення дві людини.
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