У Харкові тіло 48-річного чоловіка знайшли у сміттєвому контейнері

Фото ілюстративне

У Харкові в Індустріальному районі працівник комунального підприємства виявив тіло 48-річного чоловіка у сміттєвому контейнері під час вивезення відходів. Поліція встановлює обставини смерті

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Видимих ознак насильницької смерті під час первинного огляду не виявили.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців уранці 13 жовтня. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть". Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, що на Харківщині поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють в умисному вбивстві 69-річного місцевого жителя. Після злочину вони, за даними слідства, перевезли тіло загиблого до лісосмуги та прикрили його сухим гіллям.