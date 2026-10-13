У Харкові тіло 48-річного чоловіка знайшли у сміттєвому контейнері
У Харкові в Індустріальному районі працівник комунального підприємства виявив тіло 48-річного чоловіка у сміттєвому контейнері під час вивезення відходів. Поліція встановлює обставини смерті
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Видимих ознак насильницької смерті під час первинного огляду не виявили.
Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців уранці 13 жовтня. На місце прибула слідчо-оперативна група.
Для встановлення точної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "природна смерть". Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, що на Харківщині поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють в умисному вбивстві 69-річного місцевого жителя. Після злочину вони, за даними слідства, перевезли тіло загиблого до лісосмуги та прикрили його сухим гіллям.