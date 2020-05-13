Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус

Фірма-виробник тестів "Укргентех" потрапила також у великий корупційний скандал

Фото: "Укргентех"

Фірма-виробник тестів "Укргентех" потрапила також у великий корупційний скандал

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я забракував вітчизняні ПЛР тести на коронавірус, куплені Офісом президента. Параметри вітчизняних тест-систем не відповідають нормі, та не можуть використовуватися в лікувальних установах

Про це йдеться в листі установи, яка ЦОЗ направив головному санітарному лікарю, голові Держлікслужби і фірмі-виробнику. Текст листа опублікувало видання LB.ua, пише RegioNews.

За результатами верифікації методики покрокової полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією з використанням тест-системи "Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)" виробництва ТОВ "Укргентех"... ця система визнана не верифікованою", - повідомили в ЦОЗ.

Під час перевірки виявилося, що чутливість та специфічність тест-системи не відповідає значенням, заявленим виробником.

Враховуючи результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в закладах охорони здоров'я для етіологічної діагностики COVID-19", - сказано в листі.

На офіційних сайтах Центру громадського здоров'я та МОЗ поки немає інформації про якість вітчизняних тестів, як і реакції на опублікований лист.

Радіо Свобода повідомило, що МОЗ перевіряє інформацію про браковані тести, і, ймовірно, прокоментує її завтра, 14 травня, під час брифінгу Максима Степанова.

Разом з тим деякі українські вчені ще до початку виробництва висловили думку, що Україна не зможе самостійно виробляти якісні тести. інтерв'ю даному RegioNews чернівецьким біологом Мироном Рогозинским, фахівець прокоментував ідею випуску українських тестів наступним чином:

Наш президент думає, що живе в кіно, тому і робить такі заяви. По-перше, крім президента ми ні від кого про це не чули. Максимум правди з цього те, що одна-дві лабораторії в Україні можуть проводити якісь експериментальні розробки. Мої колеги оцінюють вартість одного такого тесту не в 300 гривень, а в 15-16 тисяч гривень. Хто має такі гроші в державі?

Нагадаємо, в кінці квітня секретар Координаційної ради щодо протидії розповсюдження COVID-19 Кирило Тимошенко оголосив про початок виробництва ПЛР-тестів в Україні. За його словами, мова йшла приблизно про 600 тисяч тестів.

Офіційно в Україні зареєстровано 3 виробника тестів – лабораторія НАН України і 2 приватні фірми. Про це заявив на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко. Однак держава замовила виробництво тестів на коронавірус не державної лабораторії, а одного з двох приватних фірм – "Укргентех".

Наприкінці квітня "Укргентех" на всю країну відрапортував, що готові тести і працюють нарівні з німецькими, а крім того, собівартість їх набагато нижча від імпортної.

Паралельно в телеграм-каналі "Джокер" оприлюднили інформацію, що закуплені державою у цієї компанії реагенти насправді прибули з Китаю в якості гуманітарної допомоги. Компанія не просто купила тести, а отримала по дипломатичних каналах шість коробок реагентів загальною вагою 320 кілограмів.

Сама ж фірма "Укргентех", яку звинуватили у закупівлі гуманітарного вантажу з Китаю, заявила, що тести були виготовлені в Україні.

Як повідомив представник компанії в коментарі Оглядач, ПРЦ-системи є власністю компанії, а не частиною китайської "гуманітарки".



Я читав публікації в ЗМІ і можу сказати, що тести не є частиною гуманітарного вантажу і не привезені з Китаю. Вони були створені у нас, я готовий відправити вам документацію", – пояснили в компанії, а також пообіцяли незабаром надати докази.

Однак, як з'ясували журналісти Regionews, на сайті компанії "Укргентех", яка є виробником зазначених тест-систем, у переліку готової продукції тести на коронавірус не вказані взагалі. Сама ж фірма не відома вітчизняним вченим-мікробіологам.

Статутний капітал цієї фірми – на все про все тисяча гривень (по 350 грн внесли директор, юрист Дмитро Синюка і біолог Любов Столяр, ще 300 грн – технолог Бижан Шаропов).

Зареєстрована фірма в одному із студентських гуртожитків у Голосіївському районі Києва. Виробничих потужностей фірма не має.

В базі даних youcontrol фірма "Укргентех" значиться як підприємство неспеціалізованій оптової торгівлі, що спеціалізується на здачі в оренду машин і обладнання, проведення розважальних заходів та обробки даних на веб-сайтах.

В базі clarity-project.info є інформація про те, що фірма серед інших видів діяльності займається розробками у сфері біотехнології.

Фірма "Укргентех" має також високий індекс ФОКС (формальні ознаки корупційної складової) при участі у тендерах на постачання реагентів для держструктур. Про це пишуть на сайті організації антикорупційний монітор. Червона зона (індекс більше 30%) ознака серйозної корупційної загрози.