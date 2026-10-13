Стрілянина в парку Києва: патрульні затримали чоловіка з пістолетом
У Деснянському районі Києва патрульні затримали чоловіка, який стріляв у парку. Він пояснив, що перевіряв справність стартового пістолета. Зброю вилучили та передали на експертизу
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці отримали виклик про стрілянину та прибули за вказаною адресою. У парку інспектори виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет.
За словами патрульних, чоловік розповів, що стріляв, аби перевірити справність стартового пістолета.
Поліцейські затримали ймовірного порушника, застосувавши кайданки. На місце також викликали слідчо-оперативну групу, яка має з’ясувати всі обставини події.
Предмет, схожий на пістолет, вилучили для проведення експертизи.
Нагадаємо, що у Кропивницькому 12 жовтня чоловік кинув гранати в бік поліцейських, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї. Наразі правоохоронці вживають заходів для його затримання.