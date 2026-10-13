Стрілянина в парку Києва: патрульні затримали чоловіка з пістолетом

Фото: патрульна поліція Києва

У Деснянському районі Києва патрульні затримали чоловіка, який стріляв у парку. Він пояснив, що перевіряв справність стартового пістолета. Зброю вилучили та передали на експертизу

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Правоохоронці отримали виклик про стрілянину та прибули за вказаною адресою. У парку інспектори виявили чоловіка з предметом, схожим на пістолет.

За словами патрульних, чоловік розповів, що стріляв, аби перевірити справність стартового пістолета.

Поліцейські затримали ймовірного порушника, застосувавши кайданки. На місце також викликали слідчо-оперативну групу, яка має з’ясувати всі обставини події.

Предмет, схожий на пістолет, вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо, що у Кропивницькому 12 жовтня чоловік кинув гранати в бік поліцейських, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї. Наразі правоохоронці вживають заходів для його затримання.