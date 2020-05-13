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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 травня 2020, 14:50 12

У Житомирській області відновили роботу 9 продовольчих ринків

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13 травня 2020, 14:50 12
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Роботу ринків дозволено за умови дотримання усіх протиепідемічних вимог
Фото: flickr
Роботу ринків дозволено за умови дотримання усіх протиепідемічних вимог

Згідно із рішенням уряду від 29 квітня, у Житомирській області із 42 зареєстрованих агропродовольчих ринків 9 розпочали роботу в умовах карантину.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Житомирській області, передає RegioNews.

Першими відкрилися 4 ринки міста Житомир, а саме "Житній", ринок "Хмільники", ринок "Тетерів" та "Привокзальний". Також почали роботу кооперативний ринок у Коростишеві та ринок "Тандем" у Новограді-Волинському.

Ще 3 продовольчі ринки області почали працювати з 12 травня: ПО "Коростенський кооперативний ринок", "Овруцький кооперативний ринок", і "Олевський кооперативний ринок райспоживспілки".

З боку представника Держпродспоживслужби було надано ряд рекомендацій, що забезпечать безумовне виконання протиепідемічних вимог щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби СOVID-19 в місцях торгівлі продуктами харчування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків, висунувши низку вимог. Це, зокрема, вимірювання температури на вході, дистанція у півтора метри між відвідувачами і регулярна дезінфекція поверхонь.

Станом на 6 травня в Україні відновила роботу більша половина продовольчих ринків.


коронавірус карантин Житомирська область ринки
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