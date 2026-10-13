Фото: ДСНС

У вівторок, 13 жовтня, через ворожий обстріл загорівся багатоповерховий будинок у Краматорську на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Полум’я охопило 36 квартир та 36 балконів у двох під’їздах від першого до дев'ятого поверху.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 1500 квадратних метрів. Однак через постійну активність ворожих дронів і загрозу життю вогнеборці були змушені призупинити гасіння.

На щастя, ніхто не постраждав.

У ДСНС наголошують, що окупанти цілеспрямовано нищать житло, та вкотре закликають містян евакуюватися у безпечні місця.

Нагадаємо, вдень 13 жовтня росіяни вдарили по пункту незламності у Слов'янську на Донеччині. Постраждали восьмеро людей.