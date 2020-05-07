У Києві вже почали працювати 10 ринків

Процес відкриття всіх продовольчих ринків столиці буде відбуватися поступово

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Процес відкриття всіх продовольчих ринків столиці буде відбуватися поступово

У столиці в рамках послаблення карантину мають відкритися 37 ринків, станом на 7 травня 10 із них відновили свою роботу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Як ви знаєте, уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки", - повідомив він.

За словами кличка, станом на 7 травня в Києві відкрились такі продовольчі ринки, як "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", "Базар на Лісовій", "Феофанівський", "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та "Бесарабський".

Він додав, що інші ринки відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків, висунувши низку вимог. Це, зокрема, вимірювання температури на вході, дистанція у півтора метри між відвідувачами і регулярна дезінфекція поверхонь.

Станом на 6 травня в Україні відновила роботу більша половина продовольчих ринків.