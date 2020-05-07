14:10  07 травня
Академія наук не отримувала грошей на тести на коронавірус
16:11  07 травня
В Одесу на літаку привезли поранених на Донбасі бійців
15:01  07 травня
В Україні відновили роботу більше 500 ринків
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
07 травня 2020, 15:18 22

У Києві вже почали працювати 10 ринків

Читайте также
на русском языке
07 травня 2020, 15:18 22
Читайте также на русском языке
Процес відкриття всіх продовольчих ринків столиці буде відбуватися поступово
Фото: flickr
Процес відкриття всіх продовольчих ринків столиці буде відбуватися поступово

У столиці в рамках послаблення карантину мають відкритися 37 ринків, станом на 7 травня 10 із них відновили свою роботу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Як ви знаєте, уряд дозволив роботу продовольчих ринків. У столиці мають відкритися 37 ринків. Вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки", - повідомив він.

За словами кличка, станом на 7 травня в Києві відкрились такі продовольчі ринки, як "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", "Базар на Лісовій", "Феофанівський", "Одеський", "Ілліс", "Вигурівський" та "Бесарабський".

Він додав, що інші ринки відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням необхідним норм.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків, висунувши низку вимог. Це, зокрема, вимірювання температури на вході, дистанція у півтора метри між відвідувачами і регулярна дезінфекція поверхонь.

Станом на 6 травня в Україні відновила роботу більша половина продовольчих ринків.


Київ карантин Віталій Кличко ринки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Фактично карантин в Одесі закінчений – мер Труханов
07 травня 2020, 13:56
У Києві від коронавірусу померли 29 осіб, всього зареєстровано 1675 хворих
07 травня 2020, 13:42
За добу в Україну з-за кордону повернули ще близько 500 громадян
07 травня 2020, 11:38
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 21:49
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Всі досьє »