За добу в Україну з-за кордону повернули ще близько 500 громадян

Всі вони прибули в "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами

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Всі вони прибули в "Бориспіль" трьома евакуаційними рейсами

У пункті пропуску аеропорту "Бориспіль" прикордонники оформили на приліт понад 470 пасажирів, серед прибулих не було осіб з симптомами коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Урядового порталу, пише RegioNews.

Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин у визначений обсерватор.

Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Усі, крім однієї особи, які прилетіли вказаними рейсами, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що аеропорт прийняв три евакуаційних рейси з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія).

Повідомляється, що пасажиропотік на державному кордоні залишається досить низьким. За минулу добу співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд менше 13 тисяч людей.

Раніше повідомляли, що у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд понад 550 пасажирів.