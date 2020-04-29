Уряд дозволив роботу продовольчих ринків: всі деталі

Ринки запрацюють із великою кількістю умов та обмежень

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Ринки запрацюють із великою кількістю умов та обмежень

Кабмінет міністрів під час засідання 29 квітня дозволив роботу продовольчих ринків в Україні 1 травня в умовах карантину.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За словами глави Уряду, ринки зможуть працювати після отримання рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", - повідомив він.

На ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м. А всі контактні поверхні мають дезинфікуватися кожні 3 години.

Крім того, в кінці робочого дня є обов’язковим прибирання та дезінфекція всіх приміщень, а біля ринку має бути відсутня стихійна торгівля.

Таким чином, невдовзі запрацюють 872 продовольчі ринки. На кожному з них буде задіяно по двоє інспекторів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як повідомив під час брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, їхнім основним завданням буде контроль дотримання санітарних норм.

"Останні декілька днів ми говорили щодо функціонування та відкриття продовольчих ринків. На Кабміні була прийнята відповідна постанова, яка буде завтра опублікована в "Урядовому кур'єрі", після чого діяльність продовольчих ринків в Україні буде відновлена", - зазначив Петрашко.

За його словами, постанова Кабінету міністрів про пом'якшення карантину і відкриття продовольчих ринків буде опублікована в урядовому кур'єрі і набуде чинності 30 квітня. Після цього робота ринків буде відновлена.

Нагадаємо, роботу продовольчих ринків в Україні було обмежено в середині березня після запровадження карантину. 27 квітня у низці областей України відбулися акції з вимогою відновити їхню роботу.

Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків.

На засіданні Кабміну 29 квітня будуть розглядати питання послаблення карантинних обмежень, зокрема відновлення діяльності продовольчих ринків.