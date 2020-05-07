У Києві від коронавірусу померли 29 осіб, всього зареєстровано 1675 хворих

За останню добу захворіло 24 людини, з них - 5 медиків

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За останню добу захворіло 24 людини, з них - 5 медиків

У столиці за добу зареєстрували 24 нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість хворих з початку епідемії склала 1675 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також відомо, що за останню добу зареєстровано один летальний випадок. Всього від COVID-19 у Київі померли вже 29 осіб.

Серед останніх 11 хворих жінок у віці від 26 до 63 років та 11 чоловіків у віці від 30 до 64 років, два хлопчика 12 і 13 років.

Найбільше хворих за добу в Дарницькому (7) та Деснянському (6) районах.

Нагадаємо, станом на ранок 7 травня в Україні зафіксовано 13 691 випадок коронавирусной хвороби. Загальна кількість летальних випадків - 340. Приріст випадків захворювання за добу - 507, що більше, ніж добою раніше.