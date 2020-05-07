Фактично, карантин в Одесі закінчений – мер Труханов

Мер підкреслив, що городяни дивляться на обмеження зі сміхом

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Мер підкреслив, що городяни дивляться на обмеження зі сміхом

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що одесити поставилися до карантину з гумором, а самих обмежень не змогли дотримуватися в жорсткому режимі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Страна.uа, передає RegioNews.

Мер Одеси прокоментував інформацію в ЗМІ, які писали, що одесити гуляють вулицями без масок і не дотримуються карантину. За словами Труханова, в розпорядженнях Кабміну щодо карантину не врахували специфіку різних регіонів.

"Я вважаю, в Кабміні переплутано в сприйнятті об'єктивної дійсності, і звідси такі от рішення. Дозволили прогулянки в парках, скверах, тільки забули, що Одеса – це морські ворота України. В Одесі, якщо є море, то відповідно, є пляж. А що у розпорядженні Кабміну сказано з приводу пляжів?", - зазначив він.

Він підкреслив, що людям складно заборонити гуляти на пляжах, а якщо і ввести заборону, то поліція не справляється з контролюванням ситуації. На питання, коли в Одесі планують відкрити літні тераси, мер Труханов сказав:

Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений"

Як приклад він згадав заяву голови Антикризового штабу Андрія Ставніцера про те, що його робота завершена.

Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде спалаху захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде спалаху... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом", - сказав Труханов.

Варто зазначити, що в Одеській області 63 нових випадки COVID-19 лабораторно підтвердили за минулу добу. 56 з них виявили в Подільську, причому у 55 хвороба протікає в безсимптомній чи в легкій формі. Всього з початку епідемії в регіоні захворіло 568 осіб. Четверо померли, 24 вже одужали.