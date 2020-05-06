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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 19:29 2

В Україні відновили роботу більше половини продовольчих ринків

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06 травня 2020, 19:29 2
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З 11 травня також зможе відновити роботу велика кількість дрібних підприємств
Фото: flickr
З 11 травня також зможе відновити роботу велика кількість дрібних підприємств

Міністр економіки Ігор Петрашко під час зустрічі з підприємцями 6 травня повідомив, що в Україні вже працює більша половина продовольчих ринків.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Під час зустрічі головною темою стало обговорення механізмів підтримки бізнесу в умовах карантину та після його закінчення.

Із 30 квітня є дозвіл на роботу продовольчих ринків і станом на сьогодні в Україні відкрилась більша половина ринків (469 ринків з 872)", - повідомив він.

За словами Петрашка, з 11 травня буде відновлена робота торговельного та побутового обслуговування громадян, робота закладів громадського харчування на виніс, а також робота літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Ми намагаємося зважено реагувати на запити, дотримуючись балансу між збереженням економіки і збереженням здоров’я людей. Вже є перші пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня. Вже працює програма підтримки по частковому безробіттю. Є програми по кредитуванню", - додав Ігор Петрашко.

Міністр зазначив, що Уряд вже виділив 4,7 млрд грн на програму підтримки по частковому безробіттю, а малі та середні роботодавці можуть звернутися до своїх регіональних центрів зайнятості і отримати кошти на виплати зарплат їхнім працівникам.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків, висунувши низку вимог. Це, зокрема, вимірювання температури на вході, дистанція у півтора метри між відвідувачами і регулярна дезінфекція поверхонь.


економіка ринки карантин Україна Кабмін
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