В Україні відновили роботу більше половини продовольчих ринків
Міністр економіки Ігор Петрашко під час зустрічі з підприємцями 6 травня повідомив, що в Україні вже працює більша половина продовольчих ринків.
Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Під час зустрічі головною темою стало обговорення механізмів підтримки бізнесу в умовах карантину та після його закінчення.
Із 30 квітня є дозвіл на роботу продовольчих ринків і станом на сьогодні в Україні відкрилась більша половина ринків (469 ринків з 872)", - повідомив він.
За словами Петрашка, з 11 травня буде відновлена робота торговельного та побутового обслуговування громадян, робота закладів громадського харчування на виніс, а також робота літніх майданчиків кафе і ресторанів.
Ми намагаємося зважено реагувати на запити, дотримуючись балансу між збереженням економіки і збереженням здоров’я людей. Вже є перші пом’якшення карантинних обмежень з 11 травня. Вже працює програма підтримки по частковому безробіттю. Є програми по кредитуванню", - додав Ігор Петрашко.
Міністр зазначив, що Уряд вже виділив 4,7 млрд грн на програму підтримки по частковому безробіттю, а малі та середні роботодавці можуть звернутися до своїх регіональних центрів зайнятості і отримати кошти на виплати зарплат їхнім працівникам.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків, висунувши низку вимог. Це, зокрема, вимірювання температури на вході, дистанція у півтора метри між відвідувачами і регулярна дезінфекція поверхонь.
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