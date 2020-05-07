В Киеве уже начали работать 10 рынков

Процесс открытия всех продовольственных рынков столицы будет происходить постепенно

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Процесс открытия всех продовольственных рынков столицы будет происходить постепенно

В столице в рамках ослабления карантина должны открыться 37 рынков, по состоянию на 7 мая 10 из них возобновили свою работу.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - сообщил он.

По словам кличка, по состоянию на 7 мая в Киеве открылись такие продовольственные рынки, как "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", "Базар на Лесной", "Феофановский", "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и "Бессарабский".

Он добавил, что другие рынки будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков, выдвинув ряд требований. Это, в частности, измерение температуры на входе, дистанция в полтора метра между посетителями и регулярная дезинфекция поверхностей.

По состоянию на 6 мая в Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков.