Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу Президента

22 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Анни Коваленко з посади заступника керівника Офісу Президента і призначення замість неї на цю посаду Романа Машовця

Фото: Офіс президента

22 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Анни Коваленко з посади заступника керівника Офісу Президента і призначення замість неї на цю посаду Романа Машовця

Про це повідомляється на офіційному порталі президента України, передає RegioNews. Зазначається, що Анну Коваленко було звільнено указом №152/2020, а Романа Машовця призначено на посаду указом №153/2020. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Анну Коваленко після звільнення із Офісу Президента призначили на посаду радника міністра розвитку громад та територій. Відомо, що вона проходить спеціальну перевірку, після якої вона буде займатися координацією зусиль профільних інституцій в форматі нової регіональної політики Офісу президента. Нагадаємо, 21 квітня повідомлялось, що Володимир Зеленський найближчим часом планує підписати указ про звільнення радника президента з питань безпеки та оборони Івана Апаршина, а також заступницю голови Офісу президента з питань оборони Анну Коваленко.

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