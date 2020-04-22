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22 квітня 2020, 10:54 9

За 7 років Ахметов втратив 80% свого статку: Bloomberg

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22 квітня 2020, 10:54 9
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Падіння сировинних ринків "вдарило" по статкам найбагатшої людини України Ріната Ахметова
Падіння сировинних ринків "вдарило" по статкам найбагатшої людини України Ріната Ахметова

Про це пише RegioNews, з посиланням на УП.

Зазначається, що статки Ахметова в 2013 році становили 2,4 мільярда доларів, за останні сім років впали на 80%, що є одним з найбільших падінь за індексом мільярдерів Bloomberg.

"53-річний бізнесмен викував конгломерат з руїн пострадянського періоду, уникнув переслідування та врятував свою імперію від більш ніж десятирічного періоду політичної нестабільності, включаючи анексію Криму Росією та військовий конфлікт з підтримуваними Кремлем сепаратистами", - йдеться у матеріалі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити українських олігархів від впливових позицій, однак нещодавно призначив колишнього топменеджера ДТЕК прем'єр-міністром. На думку журналістів, це може бути сигналом, що його відносини з Ахметовим стали теплішими, хоча президент каже, що це просто збіг.

Важкі часи для Метінвесту, найбільшого виробника сталі в країні, почалися минулого року з падіння світових цін на метали, а також зростання курсу гривні по відношенню до долара більш ніж на 16%. Це призвело до зниження прибутку холдингу. За словами пресслужби, ситуація була настільки поганою, що компанія скасувала традиційну новорічну вечірку в престижному ресторані.

На думку журналістів, нинішнім завданням українського магната є збереження його бізнесу на плаву, оскільки пандемія коронавірусу призвела до зниження цін на промислові товари.


Рінат Ахметов металургія Україна
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