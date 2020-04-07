Верховний суд Британії не став на сторону Коломойського у справі Приватбанку

У Великобританії Верховний суд відмовив українському олігарху Ігорю Коломойському та його компаніям в оскарженні рішення Апеляційного суду про правомочність англійського суду розглядати позов банку до колишніх власників

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У Великобританії Верховний суд відмовив українському олігарху Ігорю Коломойському та його компаніям в оскарженні рішення Апеляційного суду про правомочність англійського суду розглядати позов банку до колишніх власників

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