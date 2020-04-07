Верховний суд Британії не став на сторону Коломойського у справі Приватбанку
Про це повідомляє пресслужба Приватбанку, передає RegioNews.
Зазначається, що рішенням від 6 квітня Коломойському відмовлено у задоволенні клопотань, оскільки вони не стосуються питань права, які повинні розглядатися в даний момент.
Також британський суд постановив, що Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхні компанії повинні відшкодувати витрати, яких зазнав Приватбанк від їхніх невдалих клопотань.
Вони втратили усі способи оскарження, що дозволить розглянути позов Приватбанку по суті у Високому суді Лондона.
У Приватбанку висловили надію, що вони зможуть відшкодувати понад 3 млрд доларів, що вимагаються в провадженнях.
Нагадаємо, 30 березня Рада прискорила розгляд "антиколомойського" закону.
МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" закон.
24 березня в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам.
25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.
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