Коломойский отсудил у "Приватбанка" 17,6 млн. гривен

Компания "Арлан", владельцы которой Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против "Приватбанка" 17,6 миллиона гривен

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Компания "Арлан", владельцы которой Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против "Приватбанка" 17,6 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Finbalance.

Суд постановил, что "ПриватБанк" должно заплатить компании "Арлан" 17,6 миллиона гривен долга. Этот долг возник еще до национализации "Приватбанка". Тогда банк взял у Национального банка Украины кредит рефинансирования. Компания "Арлан" выступила поручителем по этому кредиту, заложив свое имущество.

Осенью 2019 года Нацбанк начал требовать в "Арлан" деньги по кредиту, поэтому компания подписала с НБУ мировое соглашение, согласившись выплатить всю сумму, о которой идет речь. Впоследствии "Арлан" подал в суд на "ПриватБанк", чтобы компенсировать уплаченные Нацбанка деньги по кредитам, которые предоставлялись "Приватбанка".

Напомним, в Великобритании Верховный суд отказал украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его компаниям в обжаловании решения Апелляционного суда о правомочности английского суда рассматривать иск банка к прежним владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський" закон.

24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозврате Приватбанка прежним владельцам.

25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозврате Приватбанка его бывшим собственникам.