Уряд запровадив додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину, яка в середньому складе 300 гривень для кожної родини

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Уряд запровадив додаткову компенсацію витрат на оплату окремих комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину, яка в середньому складе 300 гривень для кожної родини

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України, пише RegioNews.

Рішенням уряду, зокрема, збільшено на 50% соціальні нормативи користування електроенергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі і підігріву води, на які розраховано субсидію.

Це зроблено у зв’язку з тим, що у період карантину громадяни більше перебувають вдома, і відповідно зростає споживання цих послуг. Додаткова компенсація стосуватиметься понад 3 мільйонів домогосподарств.

Також спрощено процедуру призначення (в тому числі на наступний період) та виплати у грошовій формі субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Цей процес відбуватиметься автоматично, без зайвих бюрократичних процедур.

Крім того, Уряд спростив порядок надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку із карантином та стали на облік як безробітні.

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Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.