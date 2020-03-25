На период карантина жилищные субсидии возрастут на 300 гривен
Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины, пишет RegioNews.
Решением правительства, в частности, увеличено на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, на которые рассчитан субсидию.
Это сделано в связи с тем, что в период карантина граждане больше находятся дома, и соответственно растет потребление этих услуг. Дополнительная компенсация будет касаться более 3 миллионов домохозяйств.
Также упрощена процедура назначения (в том числе на следующий период) и выплаты в денежной форме субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Этот процесс будет происходить автоматически, без лишних бюрократических процедур.
Кроме того, Правительство упростило порядок предоставления субсидий для граждан, потерявших работу в связи с карантином и стали на учет как безработные.
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Напомним, 25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию.
Также Кабмин утвердил законопроект об уголовной ответственности за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.
По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях и Киеве. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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