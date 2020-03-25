В Україні будуть в обов'язковому порядку госпіталізувати всіх з ознаками Covid-19
Про це інформує МОЗ України, пише RegioNews.
В Україні вводиться:
1. обов'язковий медогляд всіх, у кого є ознаки Covid-19 і тих, хто спілкувався з хворими коронавірусом.
2. обов'язкова госпіталізація всіх з ознаками коронавіруса.
3. карантин людям, хворим Covid-19, якщо вони відмовилися від від лікування.
Найближчим часом МОЗ розробить процедуру нововведень.
Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну.
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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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