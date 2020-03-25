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25 березня 2020, 14:54 10

В Україні будуть в обов'язковому порядку госпіталізувати всіх з ознаками Covid-19

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25 березня 2020, 14:54 10
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Глава МОЗ Ілля Ємець ініціював і Кабмін підтримав ряд заходів для боротьби з Covid-19
Фото: Shutterstock
Глава МОЗ Ілля Ємець ініціював і Кабмін підтримав ряд заходів для боротьби з Covid-19

Про це інформує МОЗ України, пише RegioNews.

В Україні вводиться:
1. обов'язковий медогляд всіх, у кого є ознаки Covid-19 і тих, хто спілкувався з хворими коронавірусом.
2. обов'язкова госпіталізація всіх з ознаками коронавіруса.
3. карантин людям, хворим Covid-19, якщо вони відмовилися від від лікування.

Найближчим часом МОЗ розробить процедуру нововведень.

Кабінет міністрів України подовжив карантинні заходи на 30 днів - до 24 квітня включно - і розширив надзвичайну ситуацію на всю Україну.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


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