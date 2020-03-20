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20 березня 2020, 16:56 2

США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу

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20 березня 2020, 16:56 2
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У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції Сполучені Штати Америки прийняли рішення призупинити надання візових послуг в консульствах і посольствах
Фото: statedept
У зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції Сполучені Штати Америки прийняли рішення призупинити надання візових послуг в консульствах і посольствах

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає RegioNews.

Зазначається, що видача імміграційних і неімміграційних віз припиняється з 20 березня.

"У відповідь на серйозні світові проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги у всіх посольствах і консульствах США. Посольства і консульства скасують всі звичайні візи для імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У Державному департаменті також уточнили, що посольства і консульства будуть надавати термінові та невідкладні візові послуги.

Для громадян США послуги залишаються доступними, ситуація не вплине і на програму безвізового в'їзду.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.


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