США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу
Про це повідомили в Державному департаменті США, передає RegioNews.
Зазначається, що видача імміграційних і неімміграційних віз припиняється з 20 березня.
"У відповідь на серйозні світові проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, Державний департамент тимчасово призупиняє звичайні візові послуги у всіх посольствах і консульствах США. Посольства і консульства скасують всі звичайні візи для імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
У Державному департаменті також уточнили, що посольства і консульства будуть надавати термінові та невідкладні візові послуги.
Для громадян США послуги залишаються доступними, ситуація не вплине і на програму безвізового в'їзду.
Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.
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