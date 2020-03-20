На Закарпатті закривають усі санаторії

У Закарпатській області припиняють роботу двадцять санаторіїв

Фото: Мінералтур

У Закарпатській області припиняють роботу двадцять санаторіїв

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали телефонограму від МОЗ, де нам було повідомлено, що всі санаторні заклади повинні зупинити свою роботу. Це стосується повністю всіх закладів", – наголосила Єлизавета Біров.

Відтак, на Закарпатті припиняють діяльність два десятка санаторіїв. Найбільше їх — у смт. Поляна Свалявського району.

Нагадаємо, в Ужгороді зупиняють громадський транспорт. Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту в місті призупинена.

Ужгород виділив додаткових 11 млн на медицину. Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19.

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