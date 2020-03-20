11:11  20 березня
Коронавірус в Україні: за добу 56 підозр
12:38  20 березня
Зеленський доручив випустити на дороги більше автобусів і маршруток
14:15  20 березня
В Італії від коронавірусу померла друга українка, неофіційно - 6 осіб
UA | RU
UA | RU
20 березня 2020, 17:04 1

На Закарпатті закривають усі санаторії

Читайте также
на русском языке
20 березня 2020, 17:04 1
Читайте также на русском языке
У Закарпатській області припиняють роботу двадцять санаторіїв
Фото: Мінералтур
У Закарпатській області припиняють роботу двадцять санаторіїв

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров, повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали телефонограму від МОЗ, де нам було повідомлено, що всі санаторні заклади повинні зупинити свою роботу. Це стосується повністю всіх закладів", – наголосила Єлизавета Біров.

Відтак, на Закарпатті припиняють діяльність два десятка санаторіїв. Найбільше їх — у смт. Поляна Свалявського району.

Нагадаємо, в Ужгороді зупиняють громадський транспорт. Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту в місті призупинена.

Ужгород виділив додаткових 11 млн на медицину. Більшість коштів спрямують на протидію COVID-19.

На Закарпатті перебуває 8 осіб з підозрою на COVID-19. Стан пацієнтів стабільний, результати трьох взірців негативні.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


коронавірус Закарпаття
США призупиняють видачу віз у посольствах усіх країн світу
20 березня 2020, 16:56
Експрес-тести на коронавірус є ефективними через тиждень після інфікування - МОЗ
20 березня 2020, 16:37
На Закарпатті призначено нових заступників керівника поліції
20 березня 2020, 16:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 березня 2020, 15:37
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »