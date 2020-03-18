Переговоры с МВФ: Шмыгаль заявил о позитиве

В переговорах с Международным валютным фондом относительно выделения Украине финансовой поддержки есть положительные результаты

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В переговорах с Международным валютным фондом относительно выделения Украине финансовой поддержки есть положительные результаты

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль 18 марта во время заседания правительства.

"Мы активно ведем переговоры относительно выделения помощи от МВФ. Вчера была встреча "Большой семерки". Вчера и каждый день происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации. Есть соответствующие распоряжения министру финансов, надеемся в ближайшее время на положительный результат", - сказал он.

По его словам, по состоянию на сегодня обратная связь от МВФ "весьма положительная".

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Напомним, 16 марта президент Украины в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил Минфину провести переговоры с МВФ.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.