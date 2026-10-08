У Краматорську РФ вдарила по рейсовому автобусу: 12 людей загинули

Фото: Донецька ОВА

У Краматорську на Донеччині російські війська вдарили по рейсовому автобусу. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 14 отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

В обласній прокуратурі додали, що в епіцентрі ураження опинились два рейсових автобуса, який ворог, ймовірно, атакував за допомогою УМПБ Д-30 СН.

За словами Філашкіна, наразі наслідки атаки уточнюють. Він також закликав жителів Донеччини, які досі залишаються в області, евакуюватися до безпечніших регіонів України.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Серед них – дрони типу Shahed, зокрема 82 реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях.